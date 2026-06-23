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«Украина нуждается в людях»: В Польше обвинили мэра Киева в двойных стандартах из-за его сыновей в Лондоне

Экс-премьер Польши Миллер: Сыновья Кличко прекрасно проводят время в Лондоне.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил мэра Киева Виталия Кличко в двойных стандартах и напомнил, что сыновья украинского политика находятся за пределами Украины. На это обратило внимание агентство «Раптли».

«Господин Кличко постоянно рассуждает о том, как родина нуждается в людях, как необходимо сражаться», — написал он в своем Telegram-канале.

Миллер отметил, что на этом фоне сыновья Кличко прекрасно проводят время в Лондоне.

Экс-премьер подчеркнул, что в США политик, оказавшийся в схожей ситуации, стал бы «политическим трупом», однако на Украине это не вызывает серьезных последствий для карьеры Кличко.

Как писал сайт KP.RU, ранее родной брат киевского мэра, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко объяснил свой отказ от службы в ВСУ. По словам украинского спортсмена, он не готов умереть за страну, а наоборот готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть, заключил Владимир Кличко.

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