«Украина нуждается в людях»: В Польше обвинили мэра Киева в двойных стандартах из-за его сыновей в Лондоне

Как писал сайт KP.RU, ранее родной брат киевского мэра, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко объяснил свой отказ от службы в ВСУ. По словам украинского спортсмена, он не готов умереть за страну, а наоборот готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть, заключил Владимир Кличко.