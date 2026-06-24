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Боец Журба: ВС РФ успешно наступают на Краматорск, несмотря на сопротивление ВСУ

ВС РФ продолжают достигать целей спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные, несмотря на сопротивление украинских сил, продолжают наступление в направлении Краматорска. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Журба.

«Идем уверенно, несмотря на то, что противник огрызается», — сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ ранее информировали, что подразделения Южной группировки наступают в Константиновке, уничтожая разрозненные группы ВСУ на юго-западе населенного пункта.

Днем ранее средствами ПВО РФ над российскими регионами были ликвидированы 47 украинских БПЛА за шесть часов. Вражеские дроны уничтожили над Брянской, Белгородской, Курской областями, Краснодарским краем и республикой Адыгея.

Как заверил президент РФ Владимир Путин, в ходе спецоперации ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».

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