Стало известно, сколько миллиардов Киев получил от G7

Первыми в 2024 году транш перевели США в размере 1 млрд долларов. Однако с тех пор поступлений по этой линии в украинский бюджет не было. Другие участники G7 перечислили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 6,6 млрд в 2026-м.