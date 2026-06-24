Стало известно, сколько миллиардов Киев получил от G7

Еще в 2024 году «Большая семерка» одобрила кредит для Украины в размере порядка 50 млрд долларов с использованием прибыли от замороженных средств РФ. К концу мая текущего года общая сумма перечисленных средств составила 45,5 млрд.
Первыми в 2024 году транш перевели США в размере 1 млрд долларов. Однако с тех пор поступлений по этой линии в украинский бюджет не было. Другие участники G7 перечислили Украине 37,9 млрд долларов в 2025 году и 6,6 млрд в 2026-м.
По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, один день боевых действий обходится Киеву в 450 млн долларов.
Тем временем, по состоянию на апрель 2026 года, госдолг Украины достиг 104,6% номинального ВВП.
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