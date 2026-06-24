В Иркутске создадут памятное место в честь земляка, погибшего в ходе СВО

Виталий Матвийчук провёл выездную встречу по вопросам благоустройства дворовой территории с руководством комитета по управлению Ленинским округом Иркутска. На месте обсудили предложения жителей, возможные варианты ремонта и дальнейшее развитие общественного пространства.
— Одним из важнейших итогов этой встречи стало решение о создании памятного места в честь нашего земляка, героически погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Он жил в этом дворе, был активистом, у него было очень необычное и красивое ремесло — создавать фонтаны. И в своем дворе он тоже хотел установить фонтан, уже приступил к делу, но не успел закончить. Мы решили, что создать памятное место, в центре которого будет большая чаша фонтана, заполненная живыми цветами, и цветники — вокруг, это лучшая память о солдате. В скверике установим стенд, посвященный Герою, — прокомментировал Виталий Матвийчук.
Секретарь первичного отделения «Единой России» в Ленинском округе Иркутска Марк Троян отметил, что работы по благоустройству дворовой территории уже начались и будут завершены в сентябре. Объект находится на контроле первички, депутата городской думы и местных жителей.
— Уверен, что память о наших героях должна жить не только в сердцах людей, но и в значимых местах района, — отметил Виталий Матвийчук.