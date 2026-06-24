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ВСУ атаковали энергоструктуру Севастополя, в городе ограничено электроснабжение

Развожаев сообщил о последствиях ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополя.

Источник: Комсомольская правда

Удар ВСУ по энергетическим объектам привел к временному отключению электроснабжения в городе. На объектах энергоинфраструктуры введен особый режим работы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — написал губернатор в «Максе».

Глава региона попросил севастопольцев не тратить лишний заряд смартфонов, дождаться включения света без перегрузки сети и не паниковать. Накануне президент РФ Владимир Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфрастуктуре РФ. Российский глава отметил, что украинские удары нацелены на «раскачивание» российского общества.

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