Артиллеристы РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе огневой поддержки наступающих подразделений артиллеристы группировки войск “Север” нанесли огневое поражение объектам противника в приграничных районах. Расчеты 152-мм самоходных орудий “Гиацинт-С” уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Там рассказали, что после получения точных координат, расчеты «Гиацинта-С» нанесли огневое поражение 152-мм осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых позиций, а после выполнения этой задачи расчеты замаскировали орудия.
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