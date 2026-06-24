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FPV-дроны группировки «Запад» уничтожили тараном коптеры ВСУ у Красного Лимана

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Операторы дронов-перехватчиков группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили несколько тяжелых коптеров ВСУ в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” уничтожили тараном в воздухе и на месте взлета несколько БПЛА R-18 подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в районе Красного Лимана ДНР», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что беспилотники R-18 ВСУ были обнаружены в зоне ответственности российской группировки расчетами радиолокационных станций. Операторы РЛС сразу же навели находящиеся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчики.

В ведомстве также рассказали, что военнослужащими применяется практика сопровождения вражеских дронов до мест перезарядки и запуска, для выявления и нанесения урона по пунктам управления БПЛА ВСУ.

Кроме того, расчет ударного беспилотника «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Пункт управления противника, который осуществлял координацию полетов многоцелевых ударных и разведывательных дронов, был вскрыт в городской застройке.

«Благодаря профессиональной выучке и слаженности действий военнослужащих, цель была успешно поражена. Это позволило существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов по российским военнослужащим, которые продолжают продвигаться и освобождать Красный Лиман», — заключили в министерстве.

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