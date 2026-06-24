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Бойцы группировки «Юг» выбивают ВСУ из укрытий в Константиновке

Операторы беспилотников в круглосуточном режиме выявляют передвижение групп окруженных солдат противника.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск выбивают личный состав ВСУ из укрытий в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Артиллеристы совместно с расчетами FPV-дронов Южной группировки войск выбивают живую силу ВСУ из укрытий в Константиновке», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что операторы беспилотников в круглосуточном режиме выявляют передвижение групп окруженных солдат ВСУ, ищущих возможность скрытно покинуть город. «Противник превращает во временные укрытия дома частного сектора, прячется в подвалах и зарослях кустарника. При этом группы ВСУ постоянно перемещаются от строения к строению, опасаясь попасть под удар дронов или российской артиллерии», — добавили в ведомстве.