Бойцы группировки «Юг» выбивают ВСУ из укрытий в Константиновке

Там отметили, что операторы беспилотников в круглосуточном режиме выявляют передвижение групп окруженных солдат ВСУ, ищущих возможность скрытно покинуть город. «Противник превращает во временные укрытия дома частного сектора, прячется в подвалах и зарослях кустарника. При этом группы ВСУ постоянно перемещаются от строения к строению, опасаясь попасть под удар дронов или российской артиллерии», — добавили в ведомстве.