Снайперы группировки «Восток» обеспечили продвижение штурмовиков на Запорожье

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Снайперские пары группировки войск «Восток» в ходе боевой работы в Запорожской области ликвидировали огневые точки и живую силу ВСУ, сорвав ротацию и подавив оборонительные действия украинских военных, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Для уничтожения выявленных целей и поддержки наступающих подразделений на позиции скрытно выдвинулись снайперские пары. Прицельным огнем снайперы ликвидировали живую силу противника, сорвав ротацию и подавив оборонительные действия ВСУ. В результате слаженных действий снайперских пар были уничтожены огневые точки противника, что позволило штурмовым подразделениям продвинуться вперед и занять назначенные рубежи», — говорится в сообщении.
Заместитель командира взвода с позывным Михас рассказал, что снайперы работают по живым целям, прикрывают наступательные действия пехоты, а также уничтожают дроны противника, когда нет других задач. «Сейчас летает много беспилотников с тепловизорами, поэтому по большей части нужно тщательно маскироваться, чтобы не выдать себя теплом», — отметил он.
Кроме того, в Запорожской области операторы ударных беспилотников самолетного типа «Молния» нанесли удары по замаскированным позициям и огневым точкам противника. Оператор с позывным Зеленый пояснил, что «Молния» способна лететь более чем на 50 км в тыл противника и может нести противотанковую мину, что обычный FPV поднять не может. БПЛА также применяется для уничтожения пулеметчиков и автоматических гранатометов перед штурмом.
Также по данным Минобороны России, там же в Запорожской области расчеты самоходных установок «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам противника, оборудованным в лесополосах. В результате артиллерийских ударов осколочно-фугасными снарядами были уничтожены блиндажи, укрытия и живая сила ВСУ. Уничтожение оборудованных опорных пунктов лишило противника защищенных позиций и поддержало действия штурмовых подразделений.