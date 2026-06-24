Spiegel: МО ФРГ хочет отказаться от проекта по строительству фрегатов F126

Министр обороны Германии Борис Писториус собирается отказаться от реализации программы по строительству новейших фрегатов типа F126 для военно-морских сил ФРГ, написал журнал Spiegel со ссылкой на источники.
«Глава министерства обороны намеревается прекратить реализацию проекта по строительству фрегатов типа F126, который сопряжен со множеством проблем», — поясняется в статье.
В публикации отмечается, что программу запустили ещё при экс-канцлере Ангеле Меркель.
За это время на реализацию проекта было направлено более 2 миллиардов евро. По оценкам депутатов бундестага, на текущий момент расходы на программу составляют от 2,3 до 2,4 миллиарда евро.
В 2020 году немецкие власти намеревались заказать только четыре фрегата, выделив на эти цели 5,27 миллиарда евро. В 2024 году минобороны ФРГ решило увеличить заказало ещё два корабля.
В статье также уточняется, что в правящей коалиции пытались заставить Писториуса изменить решение в пользу фрегатов Meko-200, которые строит компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Руководство ВМС поддержало эту идею.
Напомним, в январе сообщалось, что количество военных кораблей и подводных лодок Королевского военно-морского флота Британии, доступных для проведения операций, сократилось до исторического минимума. Согласно сведениям минобороны страны, в строю находятся только три из шести эсминцев типа 45 и только шесть из восьми фрегатов типа 23. Кроме того, ВМФ использует только одну из пяти атомных подводных лодок класса Astute.