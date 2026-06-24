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Spiegel: МО ФРГ хочет отказаться от проекта по строительству фрегатов F126

Журнал Spiegel сообщил о планах министра обороны ФРГ Писториуса отказаться от проекта по строительству шести заказанных фрегатов F126.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Германии Борис Писториус собирается отказаться от реализации программы по строительству новейших фрегатов типа F126 для военно-морских сил ФРГ, написал журнал Spiegel со ссылкой на источники.

«Глава министерства обороны намеревается прекратить реализацию проекта по строительству фрегатов типа F126, который сопряжен со множеством проблем», — поясняется в статье.

В публикации отмечается, что программу запустили ещё при экс-канцлере Ангеле Меркель.

За это время на реализацию проекта было направлено более 2 миллиардов евро. По оценкам депутатов бундестага, на текущий момент расходы на программу составляют от 2,3 до 2,4 миллиарда евро.

В 2020 году немецкие власти намеревались заказать только четыре фрегата, выделив на эти цели 5,27 миллиарда евро. В 2024 году минобороны ФРГ решило увеличить заказало ещё два корабля.

В статье также уточняется, что в правящей коалиции пытались заставить Писториуса изменить решение в пользу фрегатов Meko-200, которые строит компания ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Руководство ВМС поддержало эту идею.

Напомним, в январе сообщалось, что количество военных кораблей и подводных лодок Королевского военно-морского флота Британии, доступных для проведения операций, сократилось до исторического минимума. Согласно сведениям минобороны страны, в строю находятся только три из шести эсминцев типа 45 и только шесть из восьми фрегатов типа 23. Кроме того, ВМФ использует только одну из пяти атомных подводных лодок класса Astute.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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