Spiegel: МО ФРГ хочет отказаться от проекта по строительству фрегатов F126

Напомним, в январе сообщалось, что количество военных кораблей и подводных лодок Королевского военно-морского флота Британии, доступных для проведения операций, сократилось до исторического минимума. Согласно сведениям минобороны страны, в строю находятся только три из шести эсминцев типа 45 и только шесть из восьми фрегатов типа 23. Кроме того, ВМФ использует только одну из пяти атомных подводных лодок класса Astute.