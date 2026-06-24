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Расчеты БПЛА группировки «Центр» поразили пикапы, квадроциклы и дроны ВСУ в ДНР

Операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме ведут охоту на автомобильную технику противника.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили пикапы, квадроциклы и беспилотники ВСУ на добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем в составе группировки войск “Центр” в ходе боевой работы уничтожили пикапы, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты самолетного типа Hornet и тяжелые коптеры формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что операторы FPV-дронов в круглосуточном режиме ведут охоту на автомобильную технику противника, используемую украинскими боевиками для переброски живой силы и боеприпасов. Точечные удары наносятся по пикапам и квадроциклам как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах, что существенно затрудняет логистику ВСУ.

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