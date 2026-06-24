Турция готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров РФ и Украины

Ранее президент России Владимир Путин назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Украиной. Однако это лишь один из раскладов, и РФ будет исходить из того, что есть. Включая возможность доведения специальной военной операции до полного завершения.