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В Белгородской области один человек погиб и один ранен при атаке ВСУ

В хуторе Приветный при детонации беспилотника погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атак киевского режима в ночь на 24 июня погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

«Во время атаки со стороны ВСУ один человек погиб, ещё один получил ранения», — говорится в сообщении в мессенджере Max.

В оперштабе уточнили, что в хуторе Приветный в результате детонации беспилотника мужчина скончался на месте. Женщина получила осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Ранее киевский режим атаковал Орловскую область. Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что один человек погиб и еще девять пострадали после удара украинского БПЛА по жилому дому.

Как писал KP.RU, в Орле в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом повреждения получили более 180 квартир. Пострадавшим жителям оказывается материальная помощь.

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