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Над Тульской областью уничтожили 10 украинских БПЛА

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляевм.

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе».

«10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, добавил Миляев.

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