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В Ростовской области сбили около 30 БПЛА ВСУ

Их уничтожили в двух городах и пяти районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своем канале в «Максе».

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