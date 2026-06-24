В Ростовской области сбили около 30 БПЛА ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Около 30 беспилотников уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области: Боковском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Чертковском и Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в своем канале в «Максе».