В Татарстане отменён режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане официально отменён режим «Беспилотная опасность», который действовал на территории республики. Соответствующее уведомление поступило от Главного управления МЧС России по региону через мобильное приложение ведомства.
Режим повышенной готовности был введён ранним утром. По разным данным, сигнал об угрозе прозвучал около 02:40 мск. Решение об отмене было принято спустя продолжительное время — около 7 утра. Таким образом, режим продлился более четырёх часов.
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