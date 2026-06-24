Военный эксперт Рожин: ВСУ оставляют тела погибших на улицах Константиновки

Ранее, как писал KP.RU, командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Юса рассказал, что жители Константиновки обращаются к российским военным с просьбами о помощи в эвакуации из зоны боевых действий. По словам офицера, военнослужащие регулярно встречают мирных граждан, большинство из которых просят именно о вывозе на территорию России.