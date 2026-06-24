Минобороны сообщило об уничтожении 323 беспилотников за ночь

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще один получил ранения. В Оренбургской области несколько БПЛА были уничтожены над промышленным предприятием в областном центре, заявил губернатор Евгений Солнцев. Один беспилотник сбили в пригороде Пензы, на месте падения обломков работают экстренные службы. Севастополь после атаки остался без электроснабжения. В Калужской области сбили семь дронов над пятью муниципальными округами, в Ростовской области — около 30 БПЛА в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области. В Тульской области уничтожили 10 дронов, жертв и последствий на земле нет. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.