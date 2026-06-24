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Минобороны сообщило об уничтожении 323 беспилотников за ночь

За ночь средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 20 субъектами Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, беспилотники были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще один получил ранения. В Оренбургской области несколько БПЛА были уничтожены над промышленным предприятием в областном центре, заявил губернатор Евгений Солнцев. Один беспилотник сбили в пригороде Пензы, на месте падения обломков работают экстренные службы. Севастополь после атаки остался без электроснабжения. В Калужской области сбили семь дронов над пятью муниципальными округами, в Ростовской области — около 30 БПЛА в городах Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в пяти районах области. В Тульской области уничтожили 10 дронов, жертв и последствий на земле нет. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.

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