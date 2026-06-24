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ТАСС: Командование ВСУ отправило солдат через свои же минные поля

Семь боевых групп ВСУ уничтожены под Иволжанским при попытке удержать окраины населенного пункта.

Источник: Комсомольская правда

Семь боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены при попытке удержаться за окраины Иволжанского в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ направило семь боевых групп через участки местности, заминированные украинскими же военными. По данным источника, таким образом командование пыталось удержать окраины населенного пункта. Прорвавшиеся к окраинам села военные были уничтожены. На данном участке потери ВСУ составили свыше 250 человек.

Как писал KP.RU, ранее в Краснопольском районе Сумской области были зафиксированы случаи массового исчезновения военнослужащих вспомогательных подразделений ВВС Украины. Анализ списков погибших свидетельствует о том, что в состав штурмовых подразделений ВСУ теперь включают не только бойцов из взводов охраны и мобильных групп ПВО, но и авиационных техников, ранее обслуживавших самолеты украинских ВВС.