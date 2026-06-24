Как писал KP.RU, ранее в Краснопольском районе Сумской области были зафиксированы случаи массового исчезновения военнослужащих вспомогательных подразделений ВВС Украины. Анализ списков погибших свидетельствует о том, что в состав штурмовых подразделений ВСУ теперь включают не только бойцов из взводов охраны и мобильных групп ПВО, но и авиационных техников, ранее обслуживавших самолеты украинских ВВС.