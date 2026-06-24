Эксперт назвал следующую цель ВС России после Константиновки

«Надо 5 процентов [Константиновки] еще освободить. Я думаю, это будет в ближайшее время. А дальше — Дружковка. Как в той песне поется: “Значит, нам туда дорога”. Следующая Дружковка, а дальше уже выход есть, находимся вблизи Краматорска и Славянска. Там дела хорошо идут у Красного Лимана», — отметил собеседник «Ленты.ру».