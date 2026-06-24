Эксперт назвал следующую цель ВС России после Константиновки

Ранее появлялась информация о том, что под контроль армии РФ перешло около 95% города. О продвижении на этом направлении рассказывал военблогер Борис Рожин. Он также уточнял, что за сутки российские подразделения провели зачистку еще 103 зданий в Константиновке.
«Надо 5 процентов [Константиновки] еще освободить. Я думаю, это будет в ближайшее время. А дальше — Дружковка. Как в той песне поется: “Значит, нам туда дорога”. Следующая Дружковка, а дальше уже выход есть, находимся вблизи Краматорска и Славянска. Там дела хорошо идут у Красного Лимана», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Эксперт добавил, что полное освобождение Константиновки может стать реальностью уже в ближайшие недели.
«Я думаю, что это произойдет уже, может быть, в этом месяце, насчет Константиновки», — подчеркнул он.
Ранее также сообщалось, что командование ВСУ перебрасывает силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки, где сейчас особенно активно наступают российские войска.