Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ходе двух ночных атак на Севастополь повреждены девять домов

Минувшей ночью и утром российские военные, авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. По официальным данным, уничтожено 70 беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Российская газета

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали два человека. У одного мужчины зафиксированы осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха.

Спасательные службы уже зафиксировали точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщают о разбитых окнах и поврежденных балконах. В Гагаринском районе обломки сбитого БПЛА попали в стену дома и спровоцировали возгорание приемника газового котла. Пожар был оперативно локализован, на место выезжали сотрудники МЧС и газовой службы.

Кроме того, повреждены семь частных домов в разных районах города: зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.

Всего из-за падения обломков беспилотников произошло шесть возгораний. Горела трава в районе улицы Чернореченской, а также на Монастырском и Фиолентовском шоссе. Также в городе наблюдаются перебои с электричеством.

Власти напоминают: если вы обнаружили обломки БПЛА, не подходите к ним и немедленно звоните по номеру 112. Граждан призывают доверять только официальным источникам информации.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше