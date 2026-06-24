В ходе двух ночных атак на Севастополь повреждены девять домов

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали два человека. У одного мужчины зафиксированы осколочные ранения ноги, у второго — баротравма уха.
Спасательные службы уже зафиксировали точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщают о разбитых окнах и поврежденных балконах. В Гагаринском районе обломки сбитого БПЛА попали в стену дома и спровоцировали возгорание приемника газового котла. Пожар был оперативно локализован, на место выезжали сотрудники МЧС и газовой службы.
Кроме того, повреждены семь частных домов в разных районах города: зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.
Всего из-за падения обломков беспилотников произошло шесть возгораний. Горела трава в районе улицы Чернореченской, а также на Монастырском и Фиолентовском шоссе. Также в городе наблюдаются перебои с электричеством.
Власти напоминают: если вы обнаружили обломки БПЛА, не подходите к ним и немедленно звоните по номеру 112. Граждан призывают доверять только официальным источникам информации.