В ходе двух ночных атак на Севастополь повреждены девять домов

Спасательные службы уже зафиксировали точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщают о разбитых окнах и поврежденных балконах. В Гагаринском районе обломки сбитого БПЛА попали в стену дома и спровоцировали возгорание приемника газового котла. Пожар был оперативно локализован, на место выезжали сотрудники МЧС и газовой службы.