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Два человека получили ранения во время атак ВСУ на Севастополь

Минувшей ночью и утром военные отразили 2 атаки.

Источник: Комсомольская правда

Два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В течение ночи и утром военные, авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ, ликвидировав 70 беспилотных летательных аппаратов противника.

«Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», — сообщил Развожаев.

Также в спасательную службу поступила информация о повреждениях многоквартирных домов. Жители города заявили о поврежденных балконах и разбитых окнах. После падения фрагментов сбитых дронов произошло шесть пожаров. Кроме того, пострадали семь частных домов, расположенных в разных частях города.

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