Два человека получили ранения во время атак ВСУ на Севастополь

Два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В течение ночи и утром военные, авиация, системы ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ, ликвидировав 70 беспилотных летательных аппаратов противника.
«Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», — сообщил Развожаев.
Также в спасательную службу поступила информация о повреждениях многоквартирных домов. Жители города заявили о поврежденных балконах и разбитых окнах. После падения фрагментов сбитых дронов произошло шесть пожаров. Кроме того, пострадали семь частных домов, расположенных в разных частях города.
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