Два человека получили ранения во время атак ВСУ на Севастополь

Также в спасательную службу поступила информация о повреждениях многоквартирных домов. Жители города заявили о поврежденных балконах и разбитых окнах. После падения фрагментов сбитых дронов произошло шесть пожаров. Кроме того, пострадали семь частных домов, расположенных в разных частях города.