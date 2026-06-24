В Кремле оценили перспективы Киева на поле боя

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по российским объектам не способны повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Глава государства также отметил, что российские военные продолжают освобождать населенные пункты один за другим, и действия противника не меняют общего положения дел на поле боя.