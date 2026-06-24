Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости привлечения Киева к суду. По его словам, преступления киевского режима не будут забыты. В среду в разговоре с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что преступления киевского режима очевидны, документируются и архивируются, и это находится на повестке дня.