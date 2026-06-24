Жителей Геленджика напугали взрывы в небе

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил в соцсетях, что поводов для паники нет. Он призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и ориентироваться только на официальную информацию.
«Уважаемые жители и гости курорта! Громкие звуки, которые вы слышите, это работа ПВО. Городу Геленджику ничего не угрожает», — написал Богодистов.
На фоне угрозы БПЛА утром 24 июня в аэропорту Геленджика также вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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