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ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем ВСУ

ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по центру беспилотных систем украинской армии, сообщили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ,» — говорится в сводке.

Кроме того, бойцы атаковали цеха производства и хранения дронов дальнего действия, а также места их запуска.

Среди других пораженных целей:

объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;склады боеприпасов и хранилища горючего;пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах.

За сутки средства ПВО сбили 584 украинских БПЛА самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб.

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