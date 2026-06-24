ВС России нанесли удар по центру беспилотных систем ВСУ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по центру беспилотных систем украинской армии, сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ,» — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы атаковали цеха производства и хранения дронов дальнего действия, а также места их запуска.
Среди других пораженных целей:
объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры;склады боеприпасов и хранилища горючего;пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах.
За сутки средства ПВО сбили 584 украинских БПЛА самолетного типа и 14 управляемых авиационных бомб.