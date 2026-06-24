ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 114 зданий

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих», — сказали в ведомтве.
Также украинская армия потеряла бронеавтомобиль, 13 автомобилей, 2 квадроцикла, 3 артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.