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ВС РФ в Константиновке за сутки освободили 114 зданий

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки в Константиновке освободили 114 зданий, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих», — сказали в ведомтве.

Также украинская армия потеряла бронеавтомобиль, 13 автомобилей, 2 квадроцикла, 3 артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.