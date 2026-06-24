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ВСУ потеряли свыше 215 военных в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Север» уничтожили более 215 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктах Рубежное, Избицкое, Казачья Лопань, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 215-ти военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

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