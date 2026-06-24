Потери ВСУ за сутки составили более 1 455 военных в зоне СВО

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1 455 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 215 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 210, «Южная» — до 205, «Центр» — более 310, на направлении «Восток» — до 465 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктах Рубежное, Избицкое, Казачья Лопань, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый бор Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Смородьковка, Изюмское, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка, Староверовка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 5 механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Доброполье, Золотой колодезь, Светлое, Сергеевка, Веселое, Ивановка, Нововодяное, Грузское Донецкой Народной Республики, Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял боевую бронированную машину, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, 3 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Диброва, Просяная, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.