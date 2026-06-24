Силы ПВО РФ за сутки сбили 584 украинских беспилотника

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.