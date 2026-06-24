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Силы ПВО РФ за сутки сбили 584 украинских беспилотника

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 авиационных бомб 584 беспилотных летательных аппарата в течение суток. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.