Военный эксперт раскрыл вероятное место запуска украинских дронов на Севастополь

В результате атаки двое жителей получили ранения: у одного осколочные травмы, у другого — баротравма. Падение обломков повредило несколько многоквартирных и частных домов — в зданиях пробиты кровли, выбиты окна и повреждены фасады. Также в городе частично нарушено энергоснабжение, экстренные службы уже занимаются восстановительными работами.