Военный эксперт раскрыл вероятное место запуска украинских дронов на Севастополь

Минувшей ночью и утром Севастополь отразил две массированные атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всего силами ПВО, авиации и мобильных огневых групп было уничтожено 70 БПЛА. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «АиФ» объяснил, как противнику удалось организовать этот налет.
Дандыкин предположил, что крупные дроны запускали из подконтрольной Киеву части Херсонской области, а их маршрут для скрытности пролегал над морем.
«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — заявил эксперт.
В результате атаки двое жителей получили ранения: у одного осколочные травмы, у другого — баротравма. Падение обломков повредило несколько многоквартирных и частных домов — в зданиях пробиты кровли, выбиты окна и повреждены фасады. Также в городе частично нарушено энергоснабжение, экстренные службы уже занимаются восстановительными работами.