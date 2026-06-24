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Военный эксперт раскрыл вероятное место запуска украинских дронов на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 70 беспилотников в ходе ночного налета. Эксперт Василий Дандыкин предположил, что крупные дроны запускали из подконтрольной Киеву части Херсонской области, а заходили они на город с моря.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минувшей ночью и утром Севастополь отразил две массированные атаки украинских беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, всего силами ПВО, авиации и мобильных огневых групп было уничтожено 70 БПЛА. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «АиФ» объяснил, как противнику удалось организовать этот налет.

Дандыкин предположил, что крупные дроны запускали из подконтрольной Киеву части Херсонской области, а их маршрут для скрытности пролегал над морем.

«Думаю, что беспилотники запускали поблизости. Скорее всего, с территории оккупированной Киевом Херсонской области. Заходили на Севастополь с моря», — заявил эксперт.

В результате атаки двое жителей получили ранения: у одного осколочные травмы, у другого — баротравма. Падение обломков повредило несколько многоквартирных и частных домов — в зданиях пробиты кровли, выбиты окна и повреждены фасады. Также в городе частично нарушено энергоснабжение, экстренные службы уже занимаются восстановительными работами.

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