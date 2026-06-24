ВС России освободили поселок в Сумской области
Бойцы группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области.
«Север» наступает в Сумской облсти
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районе четырех населенных пунктов Сумской области, а также семь бригад в районах восьми населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей.
«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов Харьковской области и села Волчий Яр ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ.
Бойцы 67-й дивизии, наступая в западном направлении города, заняли пять опорных пунктов противника и 43 здания.
«Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города», — сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления БПЛА.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.
Подразделения «Юга» продвигаются в Константиновке
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск ДНР.
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы и одиночных боевиков ВСУ.
За сутки в Константиновке освобождено 114 зданий. Противник потерял до 30 военнослужащих, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления БПЛА.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: порядка 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Центр» улучшил тактическое положение
За сутки подразделения «Центра» атаковали 14 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и сел Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 310 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение десяти бригадам, трем штурмовым полкам и батальону беспилотных систем ВСУ в районах девяти населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 465 военнослужащих, боевая бронированная машина, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области.
«Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения БПЛА дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 14 управляемых авиабомб;
- 584 БПЛА самолетного типа.