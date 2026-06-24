В Харьковской области уничтожили новейший американский ЗРК MAAWLR. Видео

В Харьковской области разведчики группировки «Север» обнаружили позицию вражеского зенитного комплекса, после чего операторы FPV-дронов нанесли по ней точный удар. Ликвидацию новейшего американского ЗРК MAAWLR подтвердили кадры, опубликованные сообществом «Северный ветер».
Уничтоженная система представляет собой универсальную пусковую установку, поддерживающую использование широкого спектра ракет, включая AIM-9M, AIM-120, IRIS-T, AIM-132, Р-27 и APKWS II. При использовании последних одна установка может нести до 46 ракет. Стоимость полного полевого комплекта, включающего РЛС и боезапас, оценивается специалистами в 6 миллионов долларов.
Разработчики заявляли о начале поставок этих комплексов для испытаний в реальных боевых условиях еще с 2023 года. Название страны-эксплуатанта тогда не раскрывалось, а позднее информация о тестировании была удалена с официальных ресурсов компании-производителя. Уничтожение установки в Харьковской области стало первым подтвержденным случаем потери данного дорогостоящего вооружения в зоне боевых действий.