В Харьковской области уничтожили новейший американский ЗРК MAAWLR. Видео

Разработчики заявляли о начале поставок этих комплексов для испытаний в реальных боевых условиях еще с 2023 года. Название страны-эксплуатанта тогда не раскрывалось, а позднее информация о тестировании была удалена с официальных ресурсов компании-производителя. Уничтожение установки в Харьковской области стало первым подтвержденным случаем потери данного дорогостоящего вооружения в зоне боевых действий.