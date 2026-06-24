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Операторы БПЛА «Герань» уничтожили объекты ж/д инфраструктуры в Харьковской области. Видео

В Минобороны РФ рассказали о результатах атаки беспилотниками «Герань» на железную дорогу в Харьковской области. В ходе операции были уничтожены локомотивы и техника, обеспечивавшая логистику противника в районе города Лозовая.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские Вооруженные силы нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами «Герань» по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки были поражены ключевые узлы железнодорожной сети, складские помещения и линии электропередачи. Особое внимание в ходе операции было уделено технике, обеспечивающей логистику противника: беспилотники уничтожили локомотивы, которые использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ в районе города Лозовая.

Министерство обороны опубликовало данные объективного контроля, подтверждающие разрушение объектов инфраструктуры. По оценкам специалистов, поражение данных логистических узлов существенно затрудняет снабжение украинских подразделений на этом участке фронта.

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