Эксперт назвал эффективное оружие для ударов по ТЭК Украины

Специалист считает, что оптимальный результат дает использование двух боеприпасов одновременно. «Желательно использовать сразу две ракеты: одна разбивает защиту, вторая уничтожает сам объект», — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что у атакующих сил возникают дополнительные сложности из-за системы пассивной обороны, которую выстроили вокруг украинских энергообъектов. К примеру, многие подстанции защищены так называемым мангалом — металлической сеткой, натянутой между вкопанными в землю столбами.
Ранее Сергей Шойгу, занимающий пост секретаря Совета безопасности России, сделал заявление о том, что защита от атак беспилотников в стране будет усиливаться. Он сообщил, что сейчас разработка новых оборонительных систем идет сразу по нескольким направлениям. В этой работе задействованы все профильные министерства.