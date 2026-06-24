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Эксперт назвал эффективное оружие для ударов по ТЭК Украины

Для поражения объектов топливно-энергетического комплекса Украины российским военным следует применять ракеты «Кинжал» и «Искандер». Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Специалист считает, что оптимальный результат дает использование двух боеприпасов одновременно. «Желательно использовать сразу две ракеты: одна разбивает защиту, вторая уничтожает сам объект», — пояснил Кнутов.

Эксперт отметил, что у атакующих сил возникают дополнительные сложности из-за системы пассивной обороны, которую выстроили вокруг украинских энергообъектов. К примеру, многие подстанции защищены так называемым мангалом — металлической сеткой, натянутой между вкопанными в землю столбами.

«“Мангалы” защищают подстанции от ударных БПЛА. Иногда вокруг энергетических объектов строят бетонную стену, а сверху натягивают металлическую сетку», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Ранее Сергей Шойгу, занимающий пост секретаря Совета безопасности России, сделал заявление о том, что защита от атак беспилотников в стране будет усиливаться. Он сообщил, что сейчас разработка новых оборонительных систем идет сразу по нескольким направлениям. В этой работе задействованы все профильные министерства.

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