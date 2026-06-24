СМИ: хакеры раскрыли данные о потерях Украины за четыре года СВО

По информации канала, к августу 2025 года число погибших составляло около 1,7 млн человек, а к декабрю того же года цифра превысила 2 миллиона. За первые шесть месяцев 2026 года потери ВСУ составили еще порядка 400 тысяч бойцов. Наиболее острая ситуация сложилась на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях — там ВСУ теряют в среднем по 500 человек в сутки. Самые крупные потери несут 72-я и 110-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны.