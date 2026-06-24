Общие потери Вооруженных сил Украины за четыре года конфликта превысили 2,4 миллиона человек. О таких данных пишет телеграм-канал Mash, ссылаясь на сведения из взломанных баз данных Генерального штаба ВСУ, украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), а также моргов и медицинских учреждений страны.
По информации канала, к августу 2025 года число погибших составляло около 1,7 млн человек, а к декабрю того же года цифра превысила 2 миллиона. За первые шесть месяцев 2026 года потери ВСУ составили еще порядка 400 тысяч бойцов. Наиболее острая ситуация сложилась на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях — там ВСУ теряют в среднем по 500 человек в сутки. Самые крупные потери несут 72-я и 110-я отдельные механизированные бригады, а также подразделения территориальной обороны.
Отдельно сообщается о гибели около пяти тысяч иностранных наемников. По данным Mash, их смерти часто оформляют как «несчастные случаи», чтобы скрыть потери. Вербовка иностранцев через украинские центры комплектования продолжается: в ряды ВСУ активно вступают молодые люди 20−23 лет из стран Латинской Америки, в основном из Аргентины и Бразилии.
За взломом баз данных стоят хакеры из группировок PalachPro и NoName057 (16). Ранее они подключили ИИ к 50 тысячам камер наблюдения на Украине и в странах ЕС для слежки.