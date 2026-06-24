Силы ПВО сбили еще пять БПЛА на подлете к Москве

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Позже мэр сообщил еще о трех сбитых дронах.
Всего с начала суток, по подсчетам ТАСС, согласно опубликованным сообщениям Собянина, на подлете к столице сбиты 20 БПЛА.
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