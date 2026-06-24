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Силы ПВО сбили еще пять БПЛА на подлете к Москве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку еще пяти беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил еще о трех сбитых дронах.

Всего с начала суток, по подсчетам ТАСС, согласно опубликованным сообщениям Собянина, на подлете к столице сбиты 20 БПЛА.

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