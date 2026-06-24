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Развожаев: ВСУ поставили задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Губернатор города попросил всех севастопольцев набраться выдержки и терпения.

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Киевский режим нацелен сделать жизнь в Севастополе невыносимой, однако власти РФ понимают, как ликвидировать последствия действий противника. Об заявил губернатор города Михаил Развожаев «Вестям».

«Враг поставил своей целью, сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Мы это видим: сначала блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию», — сказал Развожаев.

Он уточнил, что с утра город пережил уже несколько воздушных тревог.

Ранее Развожаев сообщал, что работа троллейбусов в Севастополе скорректирована из-за отсутствия напряжения в сети, отменено несколько маршрутов. По информации губернатора, ночью в результате атаки противника была повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя. Энергоснабжение планируют восстановить до конца дня. Наиболее сложная ситуация в двух районах города — Ленинском и Гагаринском.

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