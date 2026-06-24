Развожаев: ВСУ поставили задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой

«Враг поставил своей целью, сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Мы это видим: сначала блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности. Я прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Есть ресурсы, есть понимание, как ликвидировать ту или иную ситуацию», — сказал Развожаев.