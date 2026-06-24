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Развожаев: ВСУ поставили себе задачу сделать жизнь в Севастополе невыносимой

Губернатор Севастополя заверил, что власти знают способы по оперативному устранению последствий вражеских атак.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим стремится сделать жизнь в Севастополе невыносимой. При этом российские власти знают, как оперативно устранять последствия вражеских атак. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью «Вестям».

«Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Мы это видим: сначала блокировались поставки бензина, и мы испытываем логистические сложности», — сказал Развожаев.

Глава региона обратился к местным жителям с просьбой набраться выдержки и терпения.

Ночью 24 июня Развожаев сообщил о ночном ударе киевских террористов по инфраструктуре Севастополя. В результате атаки ВСУ город остался без электроснабжения, на территории был введен особый режим. Экстренные службы находятся наготове.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, удары ВСУ по РФ не способны повлиять на ситуацию в зоне СВО.

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