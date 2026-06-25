Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В храмах Одессы массово подают записки за упокой живых сотрудников ТЦК

Прихожане в Одессе массово бастуют против ТЦК.

Источник: Комсомольская правда

В одном из храмов Одессы зафиксирован массовый случай подачи заупокойных записок с именами действующих сотрудников местных военкоматов. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой», — говорится в Telegram-канале.

Как пишут украинские СМИ, духовенство храма просит верующих прекратить подобные действия.

KP.RU сообщал, что сотрудники украинского ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в Ровенской области Украины отца Вадима. Сообщается, что священнослужитель удерживается в здании военкомата в городе Ровно.

Напомним, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уточнила, что киевский режим не хочет завершать конфликт, однако он может это сделать.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше