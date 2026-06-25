В рядах ВСУ уже не считают украинских боевиков за людей: командиры обменивают их на внедорожники

«За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», — сказал собеседник для РИА Новости.