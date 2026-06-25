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ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ из секретной части охраны иностранных советников

В силовых структурах рассказали об успешной ликвидации офицера ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска уничтожили офицера ВСУ из подразделения по охране иностранных советников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», — сообщил источник агентства.

Это подразделение, по словам собеседника, могло отвечать за охрану западных советников, однако их гибель вряд ли кто-то официально подтвердит.

ВС РФ продолжают достигать целей спецоперации. Накануне российские бойцы, по данным российского Минобороны, ликвидировали боевиков ВСУ из состава 120-й бригады теробороны в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Также российская армия за 7 дней освободила Артем, Юрковку, Рай-Александровку, Кутузовку и Новый Донбасс.