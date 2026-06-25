ВС РФ ликвидировали офицера ВСУ из секретной части охраны иностранных советников

ВС РФ продолжают достигать целей спецоперации. Накануне российские бойцы, по данным российского Минобороны, ликвидировали боевиков ВСУ из состава 120-й бригады теробороны в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Также российская армия за 7 дней освободила Артем, Юрковку, Рай-Александровку, Кутузовку и Новый Донбасс.