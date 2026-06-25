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Развожаев: электроснабжение в Севастополе вернули в большинство домов

Развожаев сообщил о завершении восстановительных работ на поврежденной после удара ВСУ инфраструктуре в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение Севастополя, нарушенное в результате атаки ВСУ, восстановлено практически во все жилые дома города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00 [мск]. Еще около часа потребовалось техническим специалистам, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы», — написал глава региона в «Максе».

Губернатор добавил, что жителям следует соблюдать осторожность. Например, гражданам не стоит включать сразу все мощные электроприборы, чтобы не нагружать систему.

Днем ранее Развожаев сообщил о последствиях удара ВСУ по энергетическим объектам. Тогда в Севастополе временно отключили электроснабжение. На объектах энергоинфраструктуры был введен особый режим работы.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, удары ВСУ по мирным объектам наносятся для создания неуверенности в действиях российской армии.

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