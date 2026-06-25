Жительница Константиновки: ребенок провел полгода в подвале под обстрелами ВСУ

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 25 июня. /ТАСС/. Мальчик 11 лет из Константиновки полгода провел в подвале под обстрелами ВСУ и все это время рисовал героев советских мультфильмов, чтобы поддержать себя и близких. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная бойцами 4-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск жительница города Оксана Киреева.
«Рисунки внука покажем, конечно. Снимали мультики на телефон, и он с этого телефона сидел рисовал у нас. Он может за час три рисунка нарисовать, может дня три вообще не браться рисовать. Вот вчера буквально он нарисовал у нас Алешу, капитана Врунгеля, Лома нарисовал и Тохана (герои советских мультфильмов — прим. ТАСС). На позитиве поддерживать старались себя, друг друга, каждого», — сказала Оксана. Женщина показала ТАСС альбом с детскими рисунками.
Она добавила, что мальчик постоянно рисовал добрых героев советских мультфильмов, не выходя полгода из подвала из-за постоянных обстрелов.