«Гиацинт-К» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил пункты управления беспилотной авиацией противника. Артиллерийские расчеты орудий “Гиацинт-К” группировки “Восток” оперативно получили координаты и нанесли огневое поражение выявленным объектам», — информировали в ведомстве.
По его данным, боевой работы пункты управления беспилотной авиацией ВСУ уничтожены, что ослабило возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов. Также в ходе огневого поражения уничтожены операторы и инженеры беспилотных подразделений ВСУ.