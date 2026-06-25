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«Гиацинт-К» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнила группировка войск «Восток».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил пункты управления беспилотной авиацией противника. Артиллерийские расчеты орудий “Гиацинт-К” группировки “Восток” оперативно получили координаты и нанесли огневое поражение выявленным объектам», — информировали в ведомстве.

По его данным, боевой работы пункты управления беспилотной авиацией ВСУ уничтожены, что ослабило возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов. Также в ходе огневого поражения уничтожены операторы и инженеры беспилотных подразделений ВСУ.

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