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Операторы ударных дронов группировки «Восток» сорвали переброску сил ВСУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ударные дроны группировки войск «Восток» сорвали переброску сил ВСУ, уничтожив танк и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил выдвижение бронетехники и живой силы противника в направлении линии боевого соприкосновения. Для пресечения переброски резервов противника операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение. Расчет барражирующего боеприпаса “Ланцет” прямыми попаданиями уничтожил танк ВСУ, двигавшийся к передовым позициям», — информировали в ведомстве.

Там уточнили, что также в ходе боевой работы ударами беспилотников были поражены боевые бронированные машины с боевиками. В результате поражения уничтожены бронеавтомобили американского производства HMMWV и MaxxPro, а также украинская колесная бронемашина «Варта».

В министерстве также сообщили, что расчеты систем залпового огня «Торнадо-С» группировки уничтожили места размещения боевиков в Запорожской области. Для уничтожения заглубленных укрытий расчеты РСЗО «Торнадо-С» применили высокоточные реактивные боеприпасы.

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