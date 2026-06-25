Операторы ударных дронов группировки «Восток» сорвали переброску сил ВСУ

«Разведывательный расчет БПЛА обнаружил выдвижение бронетехники и живой силы противника в направлении линии боевого соприкосновения. Для пресечения переброски резервов противника операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение. Расчет барражирующего боеприпаса “Ланцет” прямыми попаданиями уничтожил танк ВСУ, двигавшийся к передовым позициям», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что также в ходе боевой работы ударами беспилотников были поражены боевые бронированные машины с боевиками. В результате поражения уничтожены бронеавтомобили американского производства HMMWV и MaxxPro, а также украинская колесная бронемашина «Варта».
В министерстве также сообщили, что расчеты систем залпового огня «Торнадо-С» группировки уничтожили места размещения боевиков в Запорожской области. Для уничтожения заглубленных укрытий расчеты РСЗО «Торнадо-С» применили высокоточные реактивные боеприпасы.