ВС РФ уничтожают укрытия окруженных в Константиновке подразделений ВСУ

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили разрозненные мелкие группы украинских боевиков, отступавших из Константиновки. Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в жилой застройке, используя здания в качестве временных укрытий. После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам группировки и операторам FPV-дронов. В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия», — информировали в ведомстве.
Там также сообщили, что операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили замаскированные точки запуска дронов противника, оборудованные в лесополосах и в домах частного сектора города. После уточнения координат цели были оперативно переданы ударным расчетам.
В министерстве отметили, что кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания сбросов с беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю, по инфраструктуре запуска дронов ВСУ, а также находившейся на позициях живой силы противника.