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ВС РФ уничтожают укрытия окруженных в Константиновке подразделений ВСУ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Артиллеристы и расчеты дронов Южной группировки войск уничтожают укрытия окруженных в Константиновке подразделений ВСУ, а также точки запуска БПЛА противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили разрозненные мелкие группы украинских боевиков, отступавших из Константиновки. Пытаясь избежать поражения, противник укрылся в жилой застройке, используя здания в качестве временных укрытий. После подтверждения целей и уточнения координат информация была оперативно передана артиллерийским расчетам группировки и операторам FPV-дронов. В результате огневого поражения живая сила противника была уничтожена непосредственно в местах укрытия», — информировали в ведомстве.

Там также сообщили, что операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили замаскированные точки запуска дронов противника, оборудованные в лесополосах и в домах частного сектора города. После уточнения координат цели были оперативно переданы ударным расчетам.

В министерстве отметили, что кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания сбросов с беспилотников, управляемых по оптоволоконному кабелю, по инфраструктуре запуска дронов ВСУ, а также находившейся на позициях живой силы противника.

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