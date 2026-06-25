Группировка «Север» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

«В ходе разведки местности операторы разведывательных дронов обнаружили пункты управления и склады БПЛА ВСУ в Харьковской области. Их координаты оперативно переданы на командный пункт подразделения войск беспилотных систем и выданы ударным расчетам для поражения. Специалистами беспилотных систем 71-й мотострелковой дивизии группировки войск “Север” были применены ударные БПЛА на оптоволоконном управлении. В результате был уничтожен пункт управления дронами противника, склады боеприпасов и дронов», — информировали в ведомстве.
Там отметили, что для управления беспилотниками в группировке развернуты оптоволоконные и спутниковые каналы связи, которые позволяют транслировать поражение целей на командный пункт и вести разведку в прямом эфире. Нанесение огневого поражения по опорным пунктам ВСУ происходит как в ночное, так и дневное время.