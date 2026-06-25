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Экипаж «Солнцепека» поддержал огнем штурмовиков «Запада» в Красном Лимане

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” из состава 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки “Запад” нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту ВСУ. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться в населенном пункте Красный Лиман», — информировали в ведомстве.

Там отметили, что ликвидация опорного пункта ВСУ обеспечила дальнейшее продвижение штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на стратегически важном участке фронта в населенном пункте Красный Лиман.