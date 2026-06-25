Экипаж «Солнцепека» поддержал огнем штурмовиков «Запада» в Красном Лимане

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” из состава 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки “Запад” нанес удар термобарическими боеприпасами по опорному пункту ВСУ. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться в населенном пункте Красный Лиман», — информировали в ведомстве.