Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА

На Полтавской нефтебазе произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов.
«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава в «Максе».
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