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Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА

Харитонов сообщил о последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край утром 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

На Полтавской нефтебазе произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава в «Максе».

По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы «раскачать» общество.

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